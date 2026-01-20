Newsletter
Messerangriff in Augsburg: 32-Jährige in psychischer Ausnahmesituation verletzt 34-Jährige leicht
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, dem 19. Januar 2026, kam es im Augsburger Stadtteil Spickel-Herrenbach zu einem Vorfall, bei dem eine 32-jährige Frau in einer Wohnung im Brunnenlechgäßchen eine 34-Jährige mit einem Messer verletzte. Der Angriff ereignete sich gegen 13:00 Uhr und die Angreiferin befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Flucht und Festnahme

Die 34-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen, konnte jedoch aus der Wohnung flüchten, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen die 32-Jährige fest und brachten sie umgehend in ein geeignetes Krankenhaus.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Beide Frauen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

