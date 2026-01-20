Messerangriff in Augsburg: 32-Jährige in psychischer Ausnahmesituation verletzt 34-Jährige leicht

Am Montag, dem 19. Januar 2026, kam es im Augsburger Stadtteil Spickel-Herrenbach zu einem Vorfall, bei dem eine 32-jährige Frau in einer Wohnung im Brunnenlechgäßchen eine 34-Jährige mit einem Messer verletzte. Der Angriff ereignete sich gegen 13:00 Uhr und die Angreiferin befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.
Flucht und Festnahme
Die 34-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen, konnte jedoch aus der Wohnung flüchten, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen die 32-Jährige fest und brachten sie umgehend in ein geeignetes Krankenhaus.
Ermittlungen der Kriminalpolizei
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Beide Frauen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
