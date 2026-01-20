Newsletter
type here...
Übergriff auf 26-Jährige in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen für Eier-Attacke in Neuburger Straße
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Übergriff auf 26-Jährige in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen für Eier-Attacke in Neuburger Straße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Eine 26-jährige Frau wurde am Montag in der Neuburger Straße in Lechhausen Opfer eines Angriffs durch vier Personen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr, als die Frau von einer Bushaltestelle nach Hause ging.

Angriff in Lechhausen

Zunächst wurden die 26-Jährige von der Gruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, verbal beleidigt. Die Situation eskalierte, als die Täter begannen, die Frau mit Eiern zu bewerfen. In einem Versuch, Hilfe zu rufen, wurde die Geschädigte von der Gruppe zu Boden gestoßen und getreten. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die 26-Jährige konnte keine detaillierte Beschreibung der Angreifer geben, bekannt ist lediglich, dass sie zwischen 20 und 25 Jahre alt sind. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die Geschädigte, die saudi-arabische Staatsangehörige ist, steht unter Schock.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tätergruppe geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel