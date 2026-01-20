Übergriff auf 26-Jährige in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen für Eier-Attacke in Neuburger Straße

Eine 26-jährige Frau wurde am Montag in der Neuburger Straße in Lechhausen Opfer eines Angriffs durch vier Personen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr, als die Frau von einer Bushaltestelle nach Hause ging.

Angriff in Lechhausen

Zunächst wurden die 26-Jährige von der Gruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, verbal beleidigt. Die Situation eskalierte, als die Täter begannen, die Frau mit Eiern zu bewerfen. In einem Versuch, Hilfe zu rufen, wurde die Geschädigte von der Gruppe zu Boden gestoßen und getreten. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die 26-Jährige konnte keine detaillierte Beschreibung der Angreifer geben, bekannt ist lediglich, dass sie zwischen 20 und 25 Jahre alt sind. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die Geschädigte, die saudi-arabische Staatsangehörige ist, steht unter Schock.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tätergruppe geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.