Kupferkabeldiebstahl auf Baustelle in Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Unbekannte Diebe haben auf einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße in Kriegshaber mehrere Rollen Kupferkabel gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 17. Februar 2026, 16:00 Uhr, und dem 19. Januar 2026, 12:30 Uhr.

Einbruch in Container

Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände, indem sie einen Container gewaltsam öffneten. Um die gestohlenen Kabelrollen abzutransportieren, nutzten sie offenbar ein größeres Fahrzeug.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter oder ein Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.