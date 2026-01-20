Newsletter
type here...
Kupferkabeldiebstahl auf Baustelle in Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kupferkabeldiebstahl auf Baustelle in Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Unbekannte Diebe haben auf einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße in Kriegshaber mehrere Rollen Kupferkabel gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 17. Februar 2026, 16:00 Uhr, und dem 19. Januar 2026, 12:30 Uhr.

Einbruch in Container

Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände, indem sie einen Container gewaltsam öffneten. Um die gestohlenen Kabelrollen abzutransportieren, nutzten sie offenbar ein größeres Fahrzeug.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter oder ein Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel