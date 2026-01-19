Newsletter
Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu) ist sicher wieder aufgetaucht. Passanten entdeckten das Mädchen und verständigten umgehend die Polizei. Von dort aus wurde sie ihren Eltern übergeben.

Polizei bittet um Medienrücknahme

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 12-Jährigen wurde inzwischen gelöscht. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West appelliert an die Medien, zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten, die veröffentlichten persönlichen Daten und insbesondere das Bild des Mädchens zu löschen. Auch wird um die Rücknahme der Fahndung aus den Medien gebeten, falls diese dort noch besteht.

Danksagung für Unterstützung

Die Polizei dankt den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung nach dem vermissten Mädchen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

