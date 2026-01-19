Tödlicher Unfall auf Kreisstraße RO35: Pkw-Fahrer stirbt bei Überholmanöver in Schonstett

Am Montagvormittag, den 19. Januar 2026, ereignete sich auf der Kreisstraße RO35 im Bereich der Gemeinde Schonstett ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zu diesem tragischen Unfallereignis hat die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn übernommen.

Tragisches Unfallgeschehen auf der Kreisstraße

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 38-jähriger Mann aus Vogtareuth gegen 10 Uhr mit seinem Pkw von dem „Friebertinger Kreisel“ in Richtung Evenhausen. Bei einem Überholmanöver kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeuge gerieten sofort in Brand, wobei der Pkw vollständig ausbrannte. Der 38-jährige Fahrer kam noch am Unfallort ums Leben. Der Lkw-Fahrer, ein 31-jähriger Mann aus Rosenheim, wurde von Ersthelfern gerettet und ins Krankenhaus mit mittelschweren Verletzungen gebracht.

Maßnahmen zur Unfallaufklärung

Zur genauen Untersuchung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen, der in Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft tätig wurde. Die Feuerwehren aus Wasserburg, Evenhausen, Schonstett, Amerang und Halfing waren mit zahlreichen Einsatzkräften beteiligt, um die Brandbekämpfung, Bergung und Verkehrsregelung zu übernehmen.

Sperrung und Sachschaden

Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kreisstraße blieb bis etwa 16:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden von der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, weitergeführt.