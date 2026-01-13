Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

Hammerschmiede – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Montag (12.01.2026) beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto im Wachholderweg.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr beschädigte der Unbekannte den linken Außenspiegel des roten VW Multivan. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Montag (12.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Unbekannten und einem 16-Jährigen in der Rote-Torwall-Straße.

Gegen 14.30 Uhr gerieten die drei Jugendlichen offenbar in Streit. Hierbei kam es auch zu Schlägen, wodurch der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, dunkle Kleidung, eine Person trug Bart, arabisches Aussehen

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Der 16-Jährige besitzt die guineische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Diebstahl

In der Zeit von Freitag (09.01.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (12.01.2026), 07.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Kraftstoff aus Fahrzeugen auf einem Hof in der Berliner Allee.

Die Unbekannten entwendeten Diesel aus zwei Fahrzeugen. Ein weiteres Fahrzeug wurde bei dem Versuch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.