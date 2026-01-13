Newsletter
Kita-Platz in Augsburg benötigt? Online-Vormerkung noch bis Ende Februar
1 Min.Lesezeit

Kita-Platz in Augsburg benötigt? Online-Vormerkung noch bis Ende Februar

Familien können sich ab jetzt für einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung vormerken lassen. Das ist über das Ganztags- und Kitaportal möglich. Die Vormerkung läuft bis Ende Februar.

Beim Malen und Basteln in der Kita haben die Jüngsten viel Spaß. Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

Das Ganztags- und Kitaportal gibt Familien bei der Suche nach einem Betreuungsplatz Orientierung. Beispielsweise ist es möglich, nach Stadtteilen zu filtern. Auch nach bestimmten Trägern kann gesucht werden. 

Ob Krippe, Tagesmutter, Kindergarten oder Hort: Alle Plätze werden zentral über das Portal vergeben. Nicht überall kann jedoch ein Platz garantiert werden – daher am besten  eine Alternative zur Wunscheinrichtung angeben. 

Tage der Offenen Tür in städtischen Kitas

In nahezu allen Einrichtungen gibt es Tage der Offenen Tür. Dort können sich Familien selbst ein Bild machen. Die Kennenlerntage der städtischen Kitas finden Sie auf der Seite Tage der Offenen Tür bei den städtischen Kitas im Überblick.

Bereich Ganztag für Grundschulkinder ab Februar auch online

Neu im Portal ist der Bereich der Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich: Gebundener, offener und kooperativer Ganztag sowie Mittagsbetreuung können auf einen Blick im Ganztags- und Kita-Portal eingesehen werden. Mehr Informationen dazu folgen.

