Dienstag, Januar 13, 2026
Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs
Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die B17 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen bei uns in Schwaben und für viele Pendler täglicher Stressfaktor. Der Abschnitt zwischen Königsbrunn, dem Anschluss an die A8 und der B2 bei Gablingen ist vor allem im Berufsverkehr stark belastet. Viele Auf- und Abfahrten, dichter Verkehr und häufige Spurwechsel sorgen immer wieder für Staus und Unfälle. Dazu kommt: Große Baustellen stehen an, die geplante Einhausung der B17 bei Stadtbergen und die sanierungsbedürftige Wertachbrücke könnten die Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen.

Dazu im Talk: Markus Kreitmeier, Staatlichen Bauamt Augsburg



Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

