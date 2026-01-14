Individuelles Kennzeichen: Wunschkennzeichen in Augsburg beantragen

Ein persönliches Nummernschild am eigenen Fahrzeug ist für viele Autobesitzer mehr als nur eine Formalität. Es drückt Individualität aus und macht das eigene Auto unverwechselbar. In Augsburg haben Fahrzeughalter die Möglichkeit, sich ein Wunschkennzeichen zu sichern und damit ihre persönliche Note auf die Straße zu bringen.

Warum ein Wunschkennzeichen?

Die Gründe für ein individuelles Kennzeichen sind vielfältig. Manche Fahrzeughalter möchten ihre Initialen verewigen, andere bevorzugen besondere Zahlenkombinationen wie Geburtstage oder Glückszahlen. Auch Firmen nutzen gerne einprägsame Kennzeichen zu Werbezwecken.

Ein personalisiertes Nummernschild lässt sich zudem leichter merken, was besonders praktisch ist, wenn man sein Fahrzeug auf großen Parkplätzen wiederfinden muss. Darüber hinaus kann ein Wunschkennzeichen beim Fahrzeugwechsel mitgenommen werden, sodass die gewählte Kombination über viele Jahre erhalten bleibt.

Der Weg zum eigenen Kennzeichen

Wer sich in der schwäbischen Metropole ein individuelles Nummernschild sichern möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Besonders komfortabel ist es, das Wunschkennzeichen in Augsburg online reservieren zu können. Über das Portal der Stadt lässt sich schnell prüfen, ob die gewünschte Buchstaben- und Zahlenkombination noch verfügbar ist.

Die Reservierung erfolgt unkompliziert von zu Hause aus und spart den Gang zur Behörde. Nach erfolgreicher Reservierung bleibt das Kennzeichen für einen bestimmten Zeitraum gesperrt, sodass genügend Zeit bleibt, die Zulassung zu vervollständigen. Alternativ kann die Reservierung auch direkt bei der Zulassungsstelle vorgenommen werden.

Welche Kombinationen sind möglich?

In Augsburg beginnen alle Kennzeichen mit dem Unterscheidungszeichen A für die Stadt und den Landkreis Augsburg. Nach diesem Buchstaben folgen ein oder zwei weitere Buchstaben sowie bis zu vier Ziffern. Die genaue Anzahl hängt von der Fahrzeugart ab. Bei der Auswahl gibt es allerdings einige Einschränkungen zu beachten.

Bestimmte Buchstabenkombinationen, die an verbotene Organisationen erinnern oder anstößig wirken könnten, sind grundsätzlich nicht zulässig. Auch die Kombination von Umlauten ist nicht möglich. Bereits vergebene Kennzeichen stehen natürlich ebenfalls nicht zur Verfügung, weshalb bei beliebten Kombinationen Flexibilität gefragt ist.

Kosten und Gebühren

Für die Reservierung eines Wunschkennzeichens fallen zusätzliche Gebühren an. Diese betragen in der Regel einen zweistelligen Betrag und kommen zu den regulären Zulassungskosten hinzu. Die Online-Reservierung ist dabei oft günstiger als die Bearbeitung vor Ort.

Hinzu kommen die Kosten für die Prägung der Kennzeichenschilder selbst, die bei einem Schildermacher in der Nähe der Zulassungsstelle oder auch online bestellt werden können. Insgesamt sollten Fahrzeughalter mit Gesamtkosten zwischen fünfzig und einhundert Euro rechnen, je nachdem ob ein oder zwei Kennzeichen benötigt werden.

Tipps für die erfolgreiche Beantragung

Um den Prozess möglichst reibungslos zu gestalten, empfiehlt es sich, mehrere Wunschkombinationen im Kopf zu haben. So kann bei Nichtverfügbarkeit der ersten Wahl schnell auf Alternativen ausgewichen werden. Bei der Online-Reservierung sollte auf die Gültigkeitsdauer geachtet werden, damit das Kennzeichen nicht verfällt, bevor die Zulassung abgeschlossen ist.

Zur eigentlichen Anmeldung werden verschiedene Dokumente benötigt, darunter der Personalausweis, die Zulassungsbescheinigung Teil I und II sowie bei Gebrauchtwagen die alte Kennzeichnung zur Entstempelung. Eine elektronische Versicherungsbestätigung muss ebenfalls vorliegen.

Fazit

Ein Wunschkennzeichen verleiht dem eigenen Fahrzeug eine persönliche Note und ist in Augsburg ohne großen Aufwand zu bekommen. Die Online-Reservierung macht den Vorgang besonders bequem und spart wertvolle Zeit.

Wer sich rechtzeitig um sein individuelles Nummernschild kümmert und alle erforderlichen Unterlagen bereithält, kann schon bald mit seiner ganz persönlichen Buchstaben-Zahlen-Kombination durch die Fuggerstadt fahren. Die überschaubaren Mehrkosten lohnen sich für alle, die Wert auf Individualität legen und ihr Kennzeichen nicht dem Zufall überlassen möchten.