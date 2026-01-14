Newsletter
type here...
Elias Saad Foto: Sebastian Pfister
FC AugsburgAugsburg StadtNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

FC Augsburg verleiht Elias Saad an Hannover 96  

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der FC Augsburg verleiht Offensivspieler Elias Saad bis zum Ende der laufenden Saison an den  Zweitligisten Hannover 96. Zu den weiteren Details des Transfers haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.  

Saad, dessen Vertrag in Augsburg noch bis Juni 2029 läuft, war im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli zu den Rot-Grün-Weißen gewechselt. In der laufenden Saison stand der 26-Jährige in zehn  Bundesliga-Spielen insgesamt 499 Minuten auf dem Platz. Zuletzt gehörte er beim Afrika-Cup zum  Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft und kam dort in zwei Begegnungen zum Einsatz.  

„Elias hatte bei uns wenig Einsatzzeiten, zugleich verfolgt er das klare Ziel, mit Tunesien an der  Weltmeisterschaft teilzunehmen. Daher ist eine Leihe bis Saisonende in der jetzigen Situation der  richtige Schritt. Für die Rückrunde wünschen wir ihm bei Hannover 96 viel Erfolg“, sagt FCA Sportdirektor Benni Weber. 

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs

0
Die B17 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen bei uns...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Glatteis geschlossen

0
Augsburg, 13. Januar 2026 – Der Zoo Augsburg bleibt...
Polizei & Co

25-Jähriger Afghane belästigt Passanten und leistet Widerstand in der Augsburger Innenstadt

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, kam es in...

Neueste Artikel