FC Augsburg verleiht Elias Saad an Hannover 96  

Der FC Augsburg verleiht Offensivspieler Elias Saad bis zum Ende der laufenden Saison an den Zweitligisten Hannover 96. Zu den weiteren Details des Transfers haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Saad, dessen Vertrag in Augsburg noch bis Juni 2029 läuft, war im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli zu den Rot-Grün-Weißen gewechselt. In der laufenden Saison stand der 26-Jährige in zehn Bundesliga-Spielen insgesamt 499 Minuten auf dem Platz. Zuletzt gehörte er beim Afrika-Cup zum Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft und kam dort in zwei Begegnungen zum Einsatz.

„Elias hatte bei uns wenig Einsatzzeiten, zugleich verfolgt er das klare Ziel, mit Tunesien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Daher ist eine Leihe bis Saisonende in der jetzigen Situation der richtige Schritt. Für die Rückrunde wünschen wir ihm bei Hannover 96 viel Erfolg“, sagt FCA Sportdirektor Benni Weber.