Schweizer Autofahrer auf A8 mit 194 km/h geschnappt: Drei Monate Fahrverbot und 1.470 Euro Bußgeld

Am 13. Januar 2026 wurde ein 26-jähriger Schweizer Fahrer auf der A8 bei Gersthofen in Richtung München von einer zivilen Verkehrsstreife wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung gestoppt. Der Fahrer überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 74 km/h und wurde mit einer festgestellten Geschwindigkeit von 194 km/h geblitzt.

Deutliche Verkehrsverstöße

Die Geschwindigkeitsbegrenzung war an diesem Streckenabschnitt klar durch mindestens fünf Verkehrsschilder markiert. Trotz dieser offensichtlichen Hinweise und dem langsamerem Fahrverhalten anderer Fahrzeuge setzte sich der Fahrer über die Vorschriften hinweg, was nun zu ernsthaften rechtlichen Konsequenzen führt.

Rechtliche Folgen und Appell der Polizei

Für den Verkehrsverstoß muss der Fahrer mit einem Bußgeld von 1.470 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Die Augsburger Verkehrspolizei betont die Gefahren, die durch überhöhte Geschwindigkeit entstehen, und ruft alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, die zulässigen Geschwindigkeiten einzuhalten, um die Straßen sicherer zu machen.