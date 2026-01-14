Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in Gersthofen ein ungewöhnlicher Vorfall, bei dem ein unbekannter Täter einen abgestellten Lkw entwendete und eine Spritztour unternahm. Der Dieb beschädigte auf seiner Fahrt zwei geparkte Lkw und setzte seine Fahrt auf der A8 in Richtung München fort.

Lkw-Diebstahl und Fahrt auf der A8

Zwischen 05:50 Uhr und 07:20 Uhr gelang es dem Täter, sich unbefugt Zugang zu einem Lkw zu verschaffen. Auf der Frankfurter Straße fuhr er auf die A8 in Richtung München. Während der Fahrt beschädigte der Unbekannte zwei geparkte Lkw, bevor der gestohlene Lkw aufgrund eines Getriebeschadens auf der Autobahn zum Stehen kam.

Flucht des Täters und Ermittlungen der Polizei

Nach dem Stillstand des Lkw verschwand der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.