Dienstag, Januar 13, 2026
Diebstahl und Sachbeschädigung: Unbekannte stehlen Diesel aus Fahrzeugen in Augsburgs Berliner Allee
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Diebstahl und Sachbeschädigung: Unbekannte stehlen Diesel aus Fahrzeugen in Augsburgs Berliner Allee

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In einem aktuell ungeklärten Fall wurde zwischen Freitag, dem 9. Januar 2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 12. Januar 2026, 07:00 Uhr, in der Innenstadt Diesel aus Fahrzeugen entwendet. Ort des Geschehens war ein Hof in der Berliner Allee, wo ein oder mehrere Täter zugeschlagen haben.

Unbekannte stehlen Diesel aus Fahrzeugen

Die Täter entwendeten den Kraftstoff aus zwei Fahrzeugen. Zusätzlich wurde ein weiteres Fahrzeug bei einem misslungenen Diebstahlsversuch beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Diebstahl und Sachbeschädigung in Augsburg

Der Gesamtwert des gestohlenen Dieselkraftstoffs liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Augsburg hat Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

