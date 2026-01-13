Newsletter
Drogentest nach Verkehrskontrolle positiv: 24-jähriger Autofahrer in Holzheim wegen Kokainkonsums gestoppt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Drogentest nach Verkehrskontrolle positiv: 24-jähriger Autofahrer in Holzheim wegen Kokainkonsums gestoppt

Von Alfred Ingerl

Augsburg – Die Verkehrspolizeiinspektion Dillingen führte am Sonntag, den 11. Januar 2026, gemeinsam mit der Polizeiinspektion Dillingen eine umfangreiche Kontrollaktion zur Geschwindigkeitsüberwachung durch.

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Im Rahmen der Kontrollen wurden knapp 30 Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit beanstandet. Etwa die Hälfte dieser Autofahrer muss nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

Drogenverdacht bei 24-jährigem Autofahrer

Bei einem 24-jährigen Autofahrer bemerkten die Beamten drogentypisches Verhalten, und ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf Kokainkonsum. Infolgedessen wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei der nachfolgenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie entsprechende Utensilien.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen den 24-Jährigen, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

