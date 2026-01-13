Newsletter
Lkw-Fahrer überholt verbotswidrig auf B2: Geschwindigkeitsüberschreitung und Verstoß gegen Fahrpersonalgesetz festgestellt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lkw-Fahrer überholt verbotswidrig auf B2: Geschwindigkeitsüberschreitung und Verstoß gegen Fahrpersonalgesetz festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße B 2 bei Donauwörth zu einem Verkehrsverstoß durch einen Sattelzug. Das Fahrzeug überholte unerlaubt und überfuhr dabei eine Sperrfläche, was zu einer Polizeikontrolle führte.

Verstöße gegen Verkehrsgesetze festgestellt

Bei der Kontrolle gegen 18.00 Uhr entdeckten die Beamten, dass der 38-jährige Fahrer des Lkw die zulässige Höchstgeschwindigkeit um etwa 30 km/h überschritt, nachdem Toleranzen abgezogen wurden. Weiterhin war der erforderliche Fahrtenschreiber, ein wichtiges EG-Kontrollgerät, nicht ordnungsgemäß eingetragen.

Ermittlungen gegen den Fahrer

Der Lkw-Fahrer, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun mit Ermittlungen der Polizei konfrontiert. Diese umfassen Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Fahrpersonalgesetz.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

