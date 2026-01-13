16-Jähriger bei Streit in Augsburger Innenstadt leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Am Montag, den 12. Januar 2026, ereignete sich in der Rote-Torwall-Straße in der Innenstadt eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei waren zwei Unbekannte und ein 16-Jähriger verwickelt.

Streit eskaliert in der Innenstadt

Gegen 14.30 Uhr gerieten die drei Jugendlichen in einen Streit, der in Gewalt ausartete. Der 16-Jährige erlitt durch Schläge leichte Verletzungen, während die beiden anderen Beteiligten flüchteten.

Polizei sucht Zeugen

Die flüchtigen Jugendlichen wurden folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt, dunkel gekleidet, einer trug einen Bart und hatte ein arabisches Aussehen. Die Polizei Augsburg ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Hintergrundinformationen

Der verletzte 16-Jährige besitzt die guineische Staatsangehörigkeit.