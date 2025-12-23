26-Jähriger verletzt Polizistin bei Widerstand in Augsburger Unterkunft

Am Montag, den 22. Dezember 2025, ereignete sich in einer Unterkunft in der Gubener Straße in Augsburg-Oberhausen ein Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte leistete.

Körperliche Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz

Gegen 18:15 Uhr geriet der 26-Jährige mit einem 23-jährigen Mann in einen handfesten Streit, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Bei Ankunft der Beamten zeigte sich der 26-Jährige äußert aggressiv und unkooperativ.

Gewalt gegen Einsatzkräfte

Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, sahen sich die Polizeibeamten gezwungen, ihn zu fesseln. Während dieser Maßnahme setzte der Mann erheblichen Widerstand ein und schlug eine Polizeibeamtin, die dabei leicht verletzt wurde.

Ermittlungen laufen

Der 26-Jährige, der die ivorische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.