Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
7.1 C
London
type here...
Subscribe
26-Jähriger verletzt Polizistin bei Widerstand in Augsburger Unterkunft
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

26-Jähriger verletzt Polizistin bei Widerstand in Augsburger Unterkunft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 22. Dezember 2025, ereignete sich in einer Unterkunft in der Gubener Straße in Augsburg-Oberhausen ein Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte leistete.

Körperliche Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz

Gegen 18:15 Uhr geriet der 26-Jährige mit einem 23-jährigen Mann in einen handfesten Streit, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Bei Ankunft der Beamten zeigte sich der 26-Jährige äußert aggressiv und unkooperativ.

Gewalt gegen Einsatzkräfte

Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, sahen sich die Polizeibeamten gezwungen, ihn zu fesseln. Während dieser Maßnahme setzte der Mann erheblichen Widerstand ein und schlug eine Polizeibeamtin, die dabei leicht verletzt wurde.

Ermittlungen laufen

Der 26-Jährige, der die ivorische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Polizei & Co

Tödlicher Unfall auf B17 bei Augsburg: Autofahrer verstirbt nach Crash und Fahrzeugbrand

0
In der Nacht zum Montag, dem 22. Dezember 2025,...

Neueste Artikel