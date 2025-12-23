Ärztlicher Bereitschaftsdienst: So erreichen Sie medizinische Hilfe über die Feiertage

Wer an Weihnachten oder zwischen den Jahren krank wird, muss nicht warten, bis die Haus- oder Facharztpraxen wieder geöffnet haben. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach weist darauf hin, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst auch außerhalb der regulären Sprechzeiten rund um die Feiertage erreichbar ist.

Gerlach erklärt: „Die Telefon-Nummer 116117 sollte gewählt werden, wenn ein Fall akut ist, aber offensichtlich nicht lebensbedrohlich – also für Fälle, mit denen Sie sich an Ihren niedergelassenen Arzt wenden würden. Diese Nummer gilt außerhalb der Öffnungszeiten der Praxen der niedergelassenen Haus- und Fachärzte. Auch an Silvester und Neujahr ist auf diese Weise in allen Regionen Bayerns der Bereitschaftsdienst durchgehend erreichbar. Für lebensbedrohliche Notfälle wie bei dem Verdacht auf einen Schlaganfall oder bei Symptomen eines Herzinfarktes sollte dagegen unverzüglich der Rettungsdienst unter der Nummer 112 angerufen werden.“

Digitale Vernetzung von 116117 und 112 erleichtert Hilfe

Die Ministerin ergänzt: „Seit Anfang Dezember 2023 ist bayernweit in allen Leitstellen eine direkte digitale Vernetzung zwischen der Bereitschaftsnummer 116117 und der Notrufnummer 112 hergestellt. Die Zusammenführung der beiden Telefonleitstellen ist ein großer Gewinn. Denn kranke Menschen in Not können oft nicht selbst einschätzen, ob sie medizinisch ein Notfall sind oder Beschwerden haben, die nicht unmittelbar durch einen Arzt versorgt werden müssen. Durch die digitale Vernetzung werden die Patientinnen und Patienten schneller und unkomplizierter an die richtige Stelle weitergeleitet.“

Aufgestocktes Personal und Online-Angebot

Die KVB weist darauf hin, dass das Personal in den Vermittlungszentralen über die Feiertage erhöht wurde, um die erwartete Patientennachfrage zu bewältigen. Dennoch kann es zu Wartezeiten kommen. Dr. Christian Pfeiffer, Dr. Peter Heinz und Dr. Claudia Ritter-Rupp betonen:„Wir bitten daher um etwas Geduld und empfehlen den Patientinnen und Patienten auch, das sehr hilfreiche Online-Angebot des ‚Patienten-Navi‘ zu nutzen.“

Über das Patienten-Navi auf www.kvb.de können Hilfesuchende eine strukturierte medizinische Ersteinschätzung erhalten.

Bereitschaftspraxen und Fahrdienst in Bayern

Bayernweit gibt es derzeit 137 Bereitschaftspraxen an 126 Standorten sowie einen separaten Fahrdienst für notwendige Hausbesuche. Wer die 116117 wählt, erhält eine strukturierte Ersteinschätzung, bevor die Behandlung in der nächstgelegenen Praxis erfolgt.

Mehr Informationen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst in Bayern finden Sie hier: KVB Bereitschaftsdienst