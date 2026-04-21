Fahndungserfolg: Bundespolizei verhaftet gesuchte Diebin am Nürnberger Hauptbahnhof

Am Montagabend, den 20. April, hat die Bundespolizei am Nürnberger Hauptbahnhof eine 39-jährige Frau festgenommen, die ohne Fahrschein unterwegs war. Bei einer Kontrolle auf Bahnsteig 1 stellte sich heraus, dass gegen die Deutsche ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag.

Kontrolle am Hauptbahnhof

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die Frau, nachdem sie sich gegenüber dem Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn weigerte, ihren Ausweis zu zeigen. Während der Überprüfung entdeckten die Beamten den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Festnahme und Überstellung

Nach Feststellung des Haftbefehls wurde die Frau umgehend verhaftet. Am darauffolgenden Dienstag erfolgte ihre Überstellung in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg, wo sie eine zweimonatige Freiheitsstrafe verbüßen muss.