Drogendelikte und Waffenfund bei Polizeikontrolle in Nürnberg: Drei vorläufige Festnahmen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Drogendelikte und Waffenfund bei Polizeikontrolle in Nürnberg: Drei vorläufige Festnahmen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagnachmittag, den 20. April 2026, haben Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Gleißbühlstraße einen Pkw gestoppt, der mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs war. Bei einer anschließenden Kontrolle der drei Fahrzeuginsassen kam Überraschendes ans Licht: Die Beamten entdeckten mehrere verbotene Waffen und Drogen.

Illegale Waffen und Betäubungsmittel sichergestellt

Der Beifahrer, ein 39-jähriger tschechischer Staatsangehöriger, wurde mit einer scharfen Schusswaffe, diversen Pfeffersprays und einer signifikanten Menge Methamphetamin erwischt. Diese Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt.

Auch bei der Mitfahrerin, einer 24-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, wurden ein verbotenes Einhandmesser, Pfefferspray und Methamphetamin gefunden.

Verkehrsvergehen und Haftanträge

Der 35-jährige ukrainische Fahrer des Fahrzeugs zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest war positiv auf mehrere verbotene Substanzen. Zudem besaß der Fahrer weder eine gültige Fahrerlaubnis noch verfügte das Fahrzeug über den erforderlichen Versicherungsschutz. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen, muss sich aber auf ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Delikte einstellen.

Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die beiden tschechischen Staatsangehörigen. Diese sollen im Laufe des heutigen Dienstags, den 21. April 2026, einem Ermittlungsrichter zur Haftprüfung vorgeführt werden.

Ermittlungen eingeleitet

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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