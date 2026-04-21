Feuer in Nürnberger Wohnung: 93-Jähriger verletzt, Ursache unklar
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Feuer in Nürnberger Wohnung: 93-Jähriger verletzt, Ursache unklar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Montagabend ereignete sich ein Wohnungsbrand im Nürnberger Stadtteil Schweinau. Ein Mann erlitt dabei Verletzungen.

Brand in der Lochnerstraße

Gegen 17:45 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lochnerstraße. Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West und der Nürnberger Berufsfeuerwehr vor Ort ankamen, stand die Wohnung im fünften Stock bereits in Vollbrand.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte so, dass es auf weitere Wohnungen übergriff. Der 93-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte diese eigenständig verlassen, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Unklarer Sachschaden und Brandursache

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt, die Wohnung im fünften Stock bleibt vorerst unbewohnbar. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat erste Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar und wird vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei untersucht.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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