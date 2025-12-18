Auseinandersetzung in Augsburg: Radfahrer und Fußgänger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots) – Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, ereignete sich in der Kreutzerstraße in Oberhausen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Fahrradfahrer und einem 58-jährigen Fußgänger. Beide Beteiligte erlitten dabei leichte Verletzungen.

Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikt

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr, als der Jugendliche und der Mann aufeinandertrafen und es zur Eskalation kam.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Nationalitäten der Beteiligten

Der 58-jährige Fußgänger besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, während der 16-jährige Fahrradfahrer Staatsbürger von Moldawien und Rumänien ist.