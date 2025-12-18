LKW-Unfall auf der B17 bei Augsburg: Fahrer unverletzt, 48.000 Euro Schaden

Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, ereignete sich auf der B17 in Höhe der Auffahrt Göggingen ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger LKW-Fahrer war gegen 10:30 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen nach links von seiner Spur abkam und gegen die Mittelleitplanke prallte. Dabei kam der Lastwagen zum Stillstand.

Unfall ohne Verletzte

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 48.000 Euro, sowohl am LKW als auch an der Fahrbahn. Für die Reinigung und Sicherung des Unfallorts musste der linke Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden, um die Unfallursache aufzuklären. Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.