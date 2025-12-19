Newsletter
Schwerer Fahrradsturz eines 78-Jährigen führt zu Reanimation in Innenstadt Augsburg
Polizei & Co
Schwerer Fahrradsturz eines 78-Jährigen führt zu Reanimation in Innenstadt Augsburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem schweren Unfall, bei dem ein 78-jähriger Mann mit seinem Fahrrad stürzte und schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 08.40 Uhr auf der Hermannstraße, als der Mann in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war.

Unerklärlicher Sturz auf offener Straße

Auf Höhe der Ladehofstraße stürzte der Mann aus bislang ungeklärten Gründen alleinbeteiligt von seinem Rad. Die genauen Ursachen des Sturzes sind derzeit noch unbekannt.

Schnelles Handeln rettet Leben

Polizeibeamte und Ersthelfer reanimierten den 78-Jährigen noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

