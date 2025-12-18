Kennzeichendiebstahl in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen für Vorfall in der Leipziger Straße

Augsburg (ots) – In der Nacht zwischen Dienstag, dem 16. Dezember 2025, und Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, ereignete sich in der Leipziger Straße in Lechhausen ein Diebstahl.

Kennzeichen von grauem Ford Tourneo gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in diesem Zeitraum das hintere Kennzeichen eines grauen Ford Tourneo. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2610 wenden.