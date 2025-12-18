Zwei Unfallfluchten in Augsburg: Polizei sucht gelbes Fahrzeug und weitere Zeugen

Augsburg – Am Dienstag, den 16. Dezember 2025, ereignete sich in der Scheidegger Straße im Stadtteil Hochzoll eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 14:30 und 20:30 Uhr einen grauen Renault Clio an der vorderen linken Seite. Das Fahrzeug parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden, und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Laut polizeilichen Ermittlungen könnte der Unfallverursacher in einem gelben Auto unterwegs gewesen sein.

Unfallflucht in Lechhausen

Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich in der Schleiermacherstraße im Stadtteil Lechhausen. Im Zeitraum von Dienstag, den 16. Dezember 2025 um 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 17. Dezember 2025 um 12:45 Uhr, wurde ein weißer Skoda Karoq an der vorderen linken Seite beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, wodurch ein Schaden von rund 3.500 Euro entstand.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.