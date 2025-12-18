Taschendiebstähle in Augsburger Innenstadt und Antonsviertel – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In der Augsburger Innenstadt ereignete sich am Dienstag, den 16. Dezember 2025, ein Taschendiebstahl in der Annastraße. Eine bislang unbekannte männliche Person rempelte gegen 16:00 Uhr eine Frau vor einem Drogeriemarkt an, sodass sie stolperte. Dabei entwendete der Täter nach bisherigen Erkenntnissen den Geldbeutel der Frau. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Diebstahl im Antonsviertel

Bereits am Samstag, den 13. Dezember 2025, kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Antonsviertel. In einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße entwendete ein unbekannter Täter gegen 15:30 Uhr den Geldbeutel einer 30-jährigen Frau aus deren Jackentasche. Der Diebstahl verursachte einen Schaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Polizei ermittelt und gibt Tipps

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls. Zeugen können sich telefonisch unter der Nummer 0821/323-3821 melden.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, empfiehlt die Polizei folgende Maßnahmen:

Taschendiebe erkennt man am typischen suchenden Blick. Sie vermeiden direkten Blickkontakt zum Opfer und fokussieren sich auf die Beute.

Tragen Sie Wertgegenstände in verschiedenen verschlossenen Innentaschen, möglichst nah am Körper.

Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden.

Nützen Sie Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder angekettete Geldbörsen.

Bewahren Sie Geldbörsen nicht sichtbar in Einkaufstaschen oder -körben auf, sondern tragen Sie sie körpernah.

Hängen Sie Handtaschen nicht an Stuhllehnen und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.

Weitere hilfreiche Informationen und Tipps sind auf den folgenden Links zu finden: