Donnerstag, Dezember 18, 2025
Brand ohne Verletzte in Augsburger Innenstadt verursacht 150.000 Euro Sachschaden
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, den 18.12.2025, ereignete sich in der Innenstadt ein Brand in der Straße “Am Kappeneck”. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Feuerwehr im Einsatz

Um 06.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Schaden und mögliche Brandursache

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt der Auslöser für den Brand gewesen sein.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

