Brand ohne Verletzte in Augsburger Innenstadt verursacht 150.000 Euro Sachschaden

Augsburg – Am Donnerstag, den 18.12.2025, ereignete sich in der Innenstadt ein Brand in der Straße “Am Kappeneck”. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Feuerwehr im Einsatz

Um 06.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Schaden und mögliche Brandursache

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt der Auslöser für den Brand gewesen sein.