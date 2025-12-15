Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem Brand in einer Wohnung im Hotelturm in der Imhofstraße gekommen (wir berichteten). Dabei wurden ein 45-jähriger Bewohner sowie ein 28-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt.

Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei über das Feuer informiert. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Zunächst war von einer technischen Ursache ausgegangen worden. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich jedoch Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Der Tatverdacht richtete sich im weiteren Verlauf gegen einen 32-jährigen Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen am 08.12.2025 im Bereich Königsbrunn fest.

Ein Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes sowie versuchter schwerer Brandstiftung in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Alle drei beteiligten Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.