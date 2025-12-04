Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Brand im bekannten Augsburger Hotelturm. Aufgrund der ersten Meldungen rückten umgehend zahlreiche Einsatzkräfte aus: Die Berufsfeuerwehr Augsburg mit Haupt- und Südwache, die Freiwilligen Feuerwehren Pfersee und Göggingen, die Werkfeuerwehr Airbus sowie das Technische Hilfswerk (THW). Auch Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach Angaben der Polizei brach der Brand in einem Appartement im 20. Obergeschoss aus. Ursache war demnach Kleidung, die an einer Heizung Feuer gefangen hatte. Der Kleinbrand selbst konnte schnell gelöscht werden, jedoch kam es durch die starke Rauchentwicklung zu einer erheblichen Ausbreitung des Brandrauchs über die Lüftungsanlage in mehrere Stockwerke.

Die Feuerwehr setzte mehrere Hochleistungslüfter ein, um den entstandenen Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Die Maßnahmen zogen sich über rund zwei Stunden hin. Der 75-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes kam es in der Umgebung des Hotelturms zu Verkehrsbehinderungen.