Dienstag, Dezember 30, 2025
Foto: Berufsfeuerwehr
1 Min.Lesezeit

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Presse Augsburg
Presse Augsburg

Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.

Kurz nach 20 Uhr trafen die Einsatzkräfte an der Brandstelle ein und verschafften sich umgehend Zugang zum Gebäude. Zwei Personen konnten von der Feuerwehr ins Freie begleitet werden. Beide wurden vom Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Parallel leiteten die Einsatzkräfte eine umfassende Personensuche im Gebäude ein; zudem wurde nach einer vermissten Katze gesucht.

Löscharbeiten auf Terrasse und im Innenraum

Der Brand, der sich auf die Terrasse und ein angrenzendes Zimmer konzentrierte, konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurde das gesamte Einfamilienhaus mithilfe eines Hochleistungslüfters vom giftigen Brandrauch befreit. Die beschädigte Terrassentür sicherte die Feuerwehr provisorisch mit Schalholz.

Foto: Berufsfeuerwehr

Nachlöscharbeiten bis in den späten Abend

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte alle betroffenen Bereiche mithilfe einer Wärmebildkamera und führten umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Gegen 22 Uhr konnte die Einsatzstelle schließlich verlassen werden.

Zur Ursache des Feuers und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

