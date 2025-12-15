Fahrerflucht in Bobingen: 76-jährige Fußgängerin schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, ereignete sich in Bobingen ein schwerer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 76-jährige Frau wurde gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Augsburger Straße / Wertachstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt, während sie gerade die Fahrbahn überquerte. Das Fahrzeug fuhr auf der Augsburger Straße in südliche Richtung, als es nach rechts in die Wertachstraße abbog und die Fußgängerin mit der Front erfasste.

Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer des dunklen Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Die schwer verletzte Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde das Alter der Geschädigten mit 31 Jahren angegeben, mittlerweile wurde korrigiert, dass sie 76 Jahre alt ist.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Bobingen ermittelt nun zusammen mit der Verkehrsunfallfluchtfahndung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die im Anschluss als Ersthelfer tätig waren, werden dringend gebeten, sich bei der PI Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden.