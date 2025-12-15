Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
11 C
London
type here...
Subscribe
Fahrerflucht in Bobingen: 76-jährige Fußgängerin schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Fahrerflucht in Bobingen: 76-jährige Fußgängerin schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, ereignete sich in Bobingen ein schwerer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 76-jährige Frau wurde gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Augsburger Straße / Wertachstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt, während sie gerade die Fahrbahn überquerte. Das Fahrzeug fuhr auf der Augsburger Straße in südliche Richtung, als es nach rechts in die Wertachstraße abbog und die Fußgängerin mit der Front erfasste.

Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer des dunklen Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Die schwer verletzte Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde das Alter der Geschädigten mit 31 Jahren angegeben, mittlerweile wurde korrigiert, dass sie 76 Jahre alt ist.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Bobingen ermittelt nun zusammen mit der Verkehrsunfallfluchtfahndung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die im Anschluss als Ersthelfer tätig waren, werden dringend gebeten, sich bei der PI Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel