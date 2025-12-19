Newsletter
Fahrraddiebstahl in Augsburg: Hollandrad aus Tiefgarage entwendet
Polizei & Co
Alfred Ingerl

Einbruch in Tiefgarage: Fahrrad der Marke Hollandrad gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, dem 21. November 2025, und Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, kam es in Lechhausen zu einem Diebstahl. Aus dem Fahrradkeller einer Tiefgarage in der Dr.-Otto-Meyer-Straße wurde ein Fahrrad der Marke “Hollandrad” gestohlen.

Täter entwenden Fahrrad samt Schloss

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde das Fahrrad mutmaßlich mitsamt dem Schloss entwendet. Der Diebstahl führte zu einem Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel