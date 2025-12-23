Newsletter
Unbekannte besprühen Treppenhaus in Augsburger Parkhaus – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Innenstadt wurde das Treppenhaus eines Parkhauses am Willy-Brandt-Platz während des vergangenen Wochenendes von bislang Unbekannten mit Graffiti beschmiert. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 20. und 22. Dezember 2025 im Treppenhaus der City-Galerie, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Verdächtige Beobachtungen oder sachdienliche Informationen können unter der Telefonnummer 0821/323-2710 gemeldet werden.

Aktuelle Ermittlungen

Die zuständigen Behörden führen derzeit Ermittlungen durch, um die Täter zu identifizieren und den entstandenen Schaden zu beziffern. Hinweise aus der Bevölkerung können entscheidend zur Aufklärung beitragen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

