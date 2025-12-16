Unbekannter Fahrer beschädigt geparkten VW in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen kam es zwischen Freitag, dem 12. Dezember 2025, und Montag, dem 15. Dezember 2025, zu einem Verkehrsunfall in der Gumppenbergstraße. Ein noch unbekannter Autofahrer streifte dabei einen geparkten VW. Der Vorfall führte zu einem Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird.

Unfallflucht in Lechhausen

Der Schaden am VW wurde auf der linken, vorderen Seite des Fahrzeugs festgestellt. Die zuständigen Behörden ermitteln nun wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Augsburg Ost nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323 – 2310 entgegen. Bürger, die Informationen zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden.