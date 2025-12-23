33-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg unter Cannabiseinfluss gestoppt

Augsburg (ots) – Am Montagnachmittag, den 22. Dezember 2025, wurde ein 33-jähriger Mann im Universitätsviertel von Augsburg wegen Fahrens unter Cannabiseinfluss auf einem E-Scooter gestoppt. Der Vorfall ereignete sich in der Professor-Messerschmitt-Straße.

Polizeikontrolle deckt Drogenkonsum auf

Gegen 16:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den E-Scooter-Fahrer. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten drogentypisches Verhalten des 33-Jährigen. Daraufhin untersagten sie die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme, um den Drogenkonsum zu bestätigen.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat weitere Ermittlungen gegen den Mann wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Betroffene, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.