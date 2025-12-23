Einbrüche in Augsburg: Polizei ermittelt und gibt Präventionstipps

In Augsburg kam es in der Nacht auf Montag, den 22.12.2025, zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser, bei denen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Gebäude eindrangen. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Hinweisen und ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls.

Einbruch in der Innenstadt von Augsburg

In der Augsburger Innenstadt wurde in ein Mehrfamilienhaus im Bauerntanzgäßchen eingebrochen. Ob es sich um einen oder mehrere Einbrecher handelt, ist derzeit noch unklar. Der genaue Sach- und Beuteschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Reihenhaus in Hochzoll betroffen

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Stadtteil Hochzoll. Im Zeitraum von Freitag, dem 12.12.2025, 14.00 Uhr, bis Montag, dem 22.12.2025, 12.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Reihenhaus in der Waxensteinstraße. Auch hier wird der Schaden aktuell noch ermittelt.

Polizei bietet Einbruchschutz-Tipps an

Die Polizei Augsburg bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Taten und hat Tipps veröffentlicht, wie sich Bürger vor Einbrüchen schützen können. Dazu gehört, die Nachbarn über Abwesenheiten zu informieren und verdächtige Personen oder Kennzeichen zu notieren. Auch sollte die Polizei unter der Notrufnummer 110 bei auffälligen Beobachtungen verständigt werden. Weitere Tipps betreffen das sichere Verschließen von Türen und Fenstern sowie den Einsatz von Zeitschaltuhren zur Abschreckung. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet darüber hinaus kostenlose Beratungstermine zur Optimierung des Einbruchschutzes an.

Zusätzliche Informationen und ein Informationsvideo zur Vorbeugung von Einbrüchen sind über die Social-Media-Kanäle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verfügbar. Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster beleuchtet dort die wesentlichen Sicherheitsmaßnahmen. Mehr Details dazu gibt es auch im Podcast „Polcast110“ des Präsidiums, verfügbar auf ihrer Webseite und allen gängigen Podcast-Plattformen.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen in Augsburg geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu wenden.