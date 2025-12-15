Einbrüche in Augsburg: Täter entwenden Beute und verursachen hohen Sachschaden

Bergheim – Zwischen Freitag, dem 12. Dezember 2025, und Sonntag, dem 14. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mößmannstraße. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird aktuell ermittelt, während der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Einbruch in Innenstadtwohnung

In der Augsburger Innenstadt drangen unbekannte Täter zwischen Dienstag, dem 9. Dezember 2025, und Sonntag, dem 14. Dezember 2025, gewaltsam in eine Wohnung in der Remboldstraße ein. Auch hier ist die Höhe des Diebesguts Gegenstand laufender Untersuchungen, während der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.