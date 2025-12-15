Newsletter
Brand in Augsburger Hotelturm: Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in U-Haft
Polizei & Co
Brand in Augsburger Hotelturm: Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in U-Haft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochabend, den 3. Dezember 2025, ist in einer Wohnung im berühmten Hotelturm in der Imhofstraße in Augsburg ein Brand ausgebrochen. Dabei wurden ein 45-jähriger Bewohner und ein 28-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt.

Verdacht auf Brandstiftung

Die Polizei erhielt gegen 21:15 Uhr die Meldung über das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zunächst wurde ein technischer Defekt als Ursache vermutet, doch die polizeilichen Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Der Fokus der Ermittlungen richtete sich auf einen 32-jährigen Mann.

Festnahme des Tatverdächtigen

Infolge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 32-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ ein Richter einen Haftbefehl. Der Verdächtige wurde am 8. Dezember 2025 im Raum Königsbrunn festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung an.

Schaden in Höhe von 2.000 Euro

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Alle Beteiligten, darunter der Tatverdächtige, der Bewohner und der verletzte Feuerwehrmann, besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

