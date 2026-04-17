Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) gegenüber dem Vormonat unverändert (0,0 Prozent) geblieben. Nominal (nicht-preisbereinigt) stieg der Umsatz um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 sank der Umsatz real um 4,6 Prozent, wohingegen er nominal um 2,3 Prozent stieg.

Hotel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Januar 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Dezember 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen realen Rückgang von 4,3 Prozent (vorläufiger Wert: -3,9 Prozent). Nominal sank der Umsatz im Januar 2026 gegenüber Dezember 2025 um 0,5 Prozent (vorläufiger Wert: 0,0 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 ein Umsatzplus von real 2,4 Prozent und nominal 2,6 Prozent. Gegenüber Februar 2025 sank der Umsatz real um 0,3 Prozent, wohingegen er nominal um 4,1 Prozent stieg.

In der Gastronomie sank der Umsatz im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 real um 1,1 Prozent und nominal um 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2025 sank der Umsatz real um 6,2 Prozent und stieg nominal um 1,7 Prozent, so das Bundesamt.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

0
Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.
News

FC Augsburg stellt das Spiel auf den Kopf – Rieder-Doppelpack sichert zweiten Saisonsieg gegen Leverkusen

0
Der FC Augsburg konnte auch das zweite Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison für sich entscheiden. Gegen starke Rheinländer sicherte sich der FCA durch einen Elfmetertreffer von Rieder in der Nachspielzeit und dank eines herausragenden Torhüters Finn Dahmen drei wichtige Punkte. Der Klassenerhalt dürfte nun nur noch rechnerisch in Gefahr bestehen.
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
FC Augsburg

Trotz Trauer um Manninger – FC Augsburg muss sich auf Spiel in Leverkusen fokussieren

0
Beim FC Augsburg stand vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen nicht der Fußball im Fokus. Verein, Fans und Verantwortliche trauern um den früheren Torhüter Alexander Manninger, der im Alter von 48 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Nachricht löste weit über Augsburg hinaus große Bestürzung aus. Heute geht es dennoch um wichtige Punkte in der Bundesliga.
Politik & Wirtschaft

Rattengift in Babykost | Erpresserfall mit HiPP-Produkten erschüttert Österreich und Nachbarländer

0
In Österreich, der Slowakei und Tschechien sind manipulierte Babygläschen der Marke HiPP entdeckt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Täter im Rahmen eines mutmaßlichen Erpressungsversuchs Rattengift in einzelne Produkte eingebracht haben.