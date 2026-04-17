Tatverdächtiger nach Aufstellung von NS-Symbolen in Eggenfelden festgenommen: Ermittlungen führen zur Festnahme eines 33-jährigen Polen

Im Stadtgebiet von Eggenfelden kam es Mitte März und Anfang April 2026 zu zwei Fällen von illegalen Holzkonstruktionen mit nationalsozialistischen Symbolen. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei nun einen Verdächtigen identifizieren.

Ermittlungen führen zu Tatverdächtigen

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau arbeitete eng mit der Staatsanwaltschaft Landshut zusammen, um die Vorfälle aufzuklären. Die umfangreichen Ermittlungen führten zu einem 33-jährigen Mann polnischer Staatsangehörigkeit. Mit einem gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Beamten am 16. April 2026 die Wohnung des Verdächtigen.

Beweismittel gesichert und Haftbefehl vollstreckt

Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel gefunden und sichergestellt, welche nun einer genaueren Auswertung unterzogen werden. Zudem bestand gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl, der im Zuge der Aktion vollstreckt wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.