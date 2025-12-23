Verkehrskontrollen in Augsburg: Mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Augsburg – Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am vergangenen Freitagabend, dem 19. Dezember 2025, in der Innenstadt gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel dieser Maßnahmen war die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, um die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet zu steigern.

Erhebliche Geschwindigkeitsübertretung festgestellt

Während der Kontrollen wurden mehrere Fahrerinnen und Fahrer gestoppt. Besonders hervorzuheben ist ein Fall, bei dem ein Autofahrer mit 74 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg.

Verwarnungen bei geringfügigen Übertretungen

Zusätzlich wurden drei weitere Fahrzeugführer aufgrund geringfügiger Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung belegt. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang eindringlich die Bedeutung der Einhaltung der Verkehrsregeln für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Fortsetzung der regelmäßigen Kontrollen

Die Verkehrspolizei plant, auch künftig regelmäßig Kontrollen in Augsburg durchzuführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.