Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

Unfallflucht in Ecknach

Am 07.11.20225 gegen 07:00 Uhr stellte ein 35-Jähriger seinen Pkw in der Bürgermeister-Loderer-Straße 10 in Aichach – Ecknach ab. Als er gegen 16:00 Uhr zu seinem Pkw zurück kommt, bemerkt er einen Unfallschaden am Kotflügel. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den Pkw und entfernte sich im Anschluss, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder -verursacher machen können, sich unter der 08251/8989-0 zu melden.

Stromkasten in Ecknach beschädigt

Im Tatzeitraum 06.11.2025, 18:00 Uhr bis 07.11.2025, 14:00 Uhr, wurde ein Stromkasten in der Karl-Schiller-Straße 9 in Aichach – Ecknach durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder -verursacher machen können, sich unter der 08251/8989-0 zu melden.

Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung

Am Freitag gegen 16.30 Uhr stellte ein Paketfahrer seinen Transporter in Diedorf,

Hauptstraße, auf Höhe Hausnummer 2 ab, um ein Paket auszuliefern. Das Fahrzeug

stand halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn. Als der Fahrer wieder zu

seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dieses sich ca. 20 Meter weiter hinten

befand und an einem Zaun stand. Der Fahrer vermutete zunächst, dass eine

unbekannte Person das Fahrzeug, an dem er den Zündschlüssel stecken ließ, von

einer unbekannten Person rückwärtsgefahren wurde. Das Unfallbild vor Ort lässt

jedoch eher darauf schließen, dass der Fahrer das Fahrzeug nicht ausreichend gegen

Wegrollen sicherte und dieses dann nach hinten rollte, bis es an den Zaun stieß.

Weder am Zaun noch am Fahrzeug konnte ein Schaden festgestellt werden. Falls

jemand den Vorfall beobachtet hat, soll sich dieser als Zeuge bei der PI

Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18 900 melden.

Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb

Am Freitag, gegen 14.30 Uhr wurde bei der Polizei ein flüchtender Ladendieb

mitgeteilt. Dieser soll in einem Supermarkt in der Wertinger Straße eine Schachtel

Pralinen im Wert von 4 Euro entwendet, und anschließend trotz Aufforderung die

Pralinen zu bezahlen den Laden verlassen haben.

Pech für den Dieb, dass sich gerade bei der Mitteilung eine Polizeistreife in

unmittelbarer Nähe befand und ihn noch auf dem Parkplatz festnehmen konnte. Nach

der Anzeigenaufnahme und nachdem der 47-Jährige (Deutsch) die Pralinen bezahlt

hatte, wurde er vor Ort entlassen.

Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 07.11.2025 parkte ein Fahrzeuglenker seinen Pkw auf einem Parkplatz

in Kissing in der Fichtenstraße aus.

Hierbei touchierte er den neben ihm geparkten Pkw.

Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu

kümmern.

Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, welche sich das Kennzeichen des

Unfallverursachers merkten und die Polizei verständigten.

So konnte der 73jährige deutsche Unfallverursacher ermittelt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro