Samstag, November 8, 2025
13.8 C
London
Foto: Czech
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburger Panther | Zuschauerboom im Curt-Frenzel-Stadion hält an

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der Fan-Zuspruch für die Augsburger Panther bleibt auch in der laufenden DEL-Saison 2025/26 beeindruckend. Wenn das Team am 14. November nach der Deutschland-Cup-Pause gegen die Straubing Tigers aufs Eis geht, wird das Curt-Frenzel-Stadion bereits zum fünften Mal in dieser Hauptrunde restlos ausverkauft sein.

Die Begeisterung der Augsburger Eishockeyfans zeigt sich auch in den Zahlen: Nach den ersten neun Heimspielen verzeichnen die Panther einen Zuschauerschnitt von 5.884 – das entspricht einer Auslastung von über 95 Prozent.

Ticket-Nachfrage steigt weiter

Wie in den vergangenen Jahren steigt die Ticket-Nachfrage ab Mitte November erneut deutlich an. Schon jetzt sind für viele Heimspiele bis in den Januar hinein nur noch vereinzelte Sitzplätze verfügbar, auch die Stehplätze werden zunehmend knapp. Der Club rät daher, sich Tickets frühzeitig zu sichern – online unter www.panthertickets.de

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

