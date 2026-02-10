DEL-Rekord eingestellt | Augsburger Panther-Fans sorgen für volle Ränge

Die Begeisterung rund um die Augsburger Panther kennt in dieser Saison keine Grenzen. Kurz vor dem Ende der Hauptrunde steht fest: Im Curt-Frenzel-Stadion wurde Geschichte geschrieben.

21-mal ausverkauft – Augsburg auf Augenhöhe mit Berlin

Alle Tickets für die letzten drei Hauptrunden-Heimspiele sind bereits vergriffen. Damit kommen die Augsburger Panther in der Saison 2025/26 auf 21 ausverkaufte Heimpartien. In der DEL-Historie bedeutet das: Rekord egalisiert. Bislang hatten dies nur die Eisbären Berlin geschafft, die in der Hauptrunde 2024/25 ebenfalls 21 Mal „ausverkauft“ melden konnten.

Geschäftsführung würdigt Fans und blickt nach vorne

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber unterstreicht die Bedeutung dieses Erfolgs und richtet zugleich den Blick auf die sportlichen Ziele: „Die PENNY DEL und Eishockey in Deutschland boomen, das demonstriert einmal mehr der Standort Augsburg auf besondere Art und Weise. Wir sind sehr stolz und dankbar und sehen diesen enormen Rückhalt der Pantherfans zugleich als großen Ansporn. Nach dem frühzeitigen Klassenerhalt wollen wir mit der überwältigenden Unterstützung unserer Anhänger nach der Olympia-Pause angreifen und uns im Hauptrundenfinale noch einen Platz in den Playoff-Rängen erkämpfen.“

Noch Tickets gesucht? Zweitmarkt im Online-Shop nutzen

Fans, die für eines der letzten drei Heimspiele noch kein Ticket ergattern konnten, sollten regelmäßig den Online-Ticketshop der Panther besuchen. Dort werden fortlaufend offizielle Zweitmarkt-Tickets von Fans für Fans angeboten.

Achtung vor Betrug in sozialen Netzwerken

Die extrem hohe Nachfrage lockt auch Betrüger an. Die Augsburger Panther appellieren daher an alle Fans, insbesondere bei Ticketangeboten auf Facebook und Instagram vorsichtig zu sein. Keine Links anklicken, keine sensiblen Daten weitergeben und verdächtige Profile umgehend sowohl dem Club als auch Meta als Betrug oder Scam melden.