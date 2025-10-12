Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Wolfgang Czech
FreizeitFC AugsburgAugsburger Panther
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Junge FC Augsburg- und Augsburger Panther-Fans verschönern Trafohäuschen auf dem Plärrergelände

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Ein farbenfrohes Gemeinschaftsprojekt sorgte am Wochenende für neue Akzente im Stadtbild: Jugendliche des KidsClubs des FC Augsburg und des Junior Pantherclubs der Augsburger Panther gestalteten gemeinsam mit den Stadtwerken Augsburg ein Trafohäuschen auf dem Plärrergelände neu.

Graffiti-Projekt förderte Kreativität und Teamgeist

Im Rahmen ihres laufenden Graffiti-Projekts hatten die Stadtwerke Augsburg (swa) erneut ein Technikhäuschen zur künstlerischen Gestaltung freigegeben. Unterstützt wurden sie dabei vom Künstlerkollektiv die Bunten e.V. und dem Stadtjugendring Augsburg. Die Jugendlichen durften sich vor Ort kreativ austoben und das Gebäude mit bunten Motiven besprühen.

„So tragen die Kids aktiv zur Verschönerung des Augsburger Stadtbilds bei und setzen ein buntes Zeichen für Gemeinschaft und Kreativität“, betonten die Veranstalter.

Ein Zeichen für ein lebendiges Augsburg

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Mit viel Begeisterung, Teamarbeit und Farbe verwandelten die Teilnehmenden das unscheinbare Trafohäuschen in ein leuchtendes Symbol für Zusammenhalt und Lebensfreude. Das Projekt zeigte eindrucksvoll, wie Kunst im öffentlichen Raum junge Menschen verbinden und das Stadtbild bereichern kann.

 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel