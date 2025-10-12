Junge FC Augsburg- und Augsburger Panther-Fans verschönern Trafohäuschen auf dem Plärrergelände

Ein farbenfrohes Gemeinschaftsprojekt sorgte am Wochenende für neue Akzente im Stadtbild: Jugendliche des KidsClubs des FC Augsburg und des Junior Pantherclubs der Augsburger Panther gestalteten gemeinsam mit den Stadtwerken Augsburg ein Trafohäuschen auf dem Plärrergelände neu.

Graffiti-Projekt förderte Kreativität und Teamgeist

Im Rahmen ihres laufenden Graffiti-Projekts hatten die Stadtwerke Augsburg (swa) erneut ein Technikhäuschen zur künstlerischen Gestaltung freigegeben. Unterstützt wurden sie dabei vom Künstlerkollektiv die Bunten e.V. und dem Stadtjugendring Augsburg. Die Jugendlichen durften sich vor Ort kreativ austoben und das Gebäude mit bunten Motiven besprühen.

„So tragen die Kids aktiv zur Verschönerung des Augsburger Stadtbilds bei und setzen ein buntes Zeichen für Gemeinschaft und Kreativität“, betonten die Veranstalter.

Ein Zeichen für ein lebendiges Augsburg

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Mit viel Begeisterung, Teamarbeit und Farbe verwandelten die Teilnehmenden das unscheinbare Trafohäuschen in ein leuchtendes Symbol für Zusammenhalt und Lebensfreude. Das Projekt zeigte eindrucksvoll, wie Kunst im öffentlichen Raum junge Menschen verbinden und das Stadtbild bereichern kann.