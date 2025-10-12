Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall nahe Altenmünster

Auf der Verbindungsstraße zwischen Villenbach und Hennhofen hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Zwei Autos wurden dabei völlig zerstört.

Kollision beim Abbiegen

Am 11. Oktober 2025 gegen 16:30 Uhr war eine 39-jährige Autofahrerin mit ihrem Kia auf der Ortsverbindungsstraße von Villenbach in Richtung Hennhofen unterwegs. An der Abzweigung nach Zusamzell wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei „einen entgegenkommenden BMW und kollidierte mit diesem“.

Kinder unter den Verletzten

Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin, ihre Kinder sowie die Beifahrerin des BMW leicht verletzt. Der 67-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. „Alle Beteiligten wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht“, so ein Polizeisprecher.

Straße zeitweise gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ortsverbindungsstraße etwa eineinhalb Stunden lang teilweise gesperrt.

 

