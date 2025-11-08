Augsburg wird Zentrum für innovative Flugzeugtechnologie

Der Airbus-Standort Augsburg ist nun an der Fertigung des Rear-Center-Tanks für den Airbus A321 XLR beteiligt. Dieser Tank ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Reichweite des Flugzeugs und ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Fertigung des Tanks in Augsburg ist ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsleistung der Region und soll zu einem kreativen Ökosystem für Luft- und Raumfahrt führen. Ebenfalls gute Nachrichten kommen von MT Aerospace. Das Unternehmen hat einen neuen Auftrag für die Rakete Ariane 6 bekommen.

