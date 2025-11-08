Newsletter
Samstag, November 8, 2025
12 C
London
type here...
Subscribe
Augsburg wird Zentrum für innovative Flugzeugtechnologie
Augsburg StadtWirtschaftNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg wird Zentrum für innovative Flugzeugtechnologie

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der Airbus-Standort Augsburg ist nun an der Fertigung des Rear-Center-Tanks für den Airbus A321 XLR beteiligt. Dieser Tank ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Reichweite des Flugzeugs und ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Fertigung des Tanks in Augsburg ist ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsleistung der Region und soll zu einem kreativen Ökosystem für Luft- und Raumfahrt führen. Ebenfalls gute Nachrichten kommen von MT Aerospace. Das Unternehmen hat einen neuen Auftrag für die Rakete Ariane 6 bekommen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeieinsatz im ICE nach München: Verdächtiger mit Sturmhaube in Augsburg festgenommen

0
Augsburg - Am Freitag, den 7. November 2025, kam...
Landkreis Augsburg

Kuriose Unfallkette auf Firmenparkplatz in Mickhausen

0
Mickhausen. Am Donnerstagnachmittag (06.11.2025) verwandelte sich ein unscheinbarer Firmenparkplatz...
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...

Neueste Artikel