Kellerduell mit besonderer Note | Angels Nördlingen empfangen Eisvögel Freiburg

Verletzungssorgen, ein emotionales Wiedersehen und wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an die Playoff-Ränge bestimmen das Duell der Angels Nördlingen gegen Freiburg.

Kampf um den Anschluss statt Spitzenspiel

Eigentlich hätte es ein stimmungsvoller Basketballabend vor der Länderspielpause werden sollen – mit voller Besetzung, Heimvorteil und Chancen auf einen Platz im oberen Tabellendrittel. Doch die Realität sieht anders aus: Wenn die Eigner Angels Nördlingen am Samstagabend um 18:30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle die Eisvögel USC Freiburg empfangen, geht es nicht um die Spitze, sondern um wertvolle Punkte im Tabellenkeller der Toyota Damenbasketball-Bundesliga.

Der Zehnte trifft auf den Neunten – ein echtes Kellerduell, das über die Richtung der kommenden Wochen entscheiden könnte.

Verletzungssorgen bremsen die Angels

Die Ausgangslage ist schwierig: Nur acht einsatzfähige Spielerinnen stehen Coach Imre Szittya aktuell zur Verfügung. Dazu kommt Neuzugang Natalia Kucowski, die schon in Marburg mit starkem Rebounding und Einsatz überzeugte. Die Liste der Ausfälle ist jedoch lang: Lisa Bertholdt, Anna Löffler und Sophia Nolan fehlen weiterhin, und auch Nicole Fransson wird voraussichtlich erst nach der Länderspielpause zurückkehren.

„Wir wissen, dass wir in dieser Phase enger zusammenrücken müssen. Jede einzelne Spielerin muss Verantwortung übernehmen“, heißt es aus dem Angels-Lager. Kucowski soll unter den Körben für dringend benötigte Stabilität sorgen.

Brisante Tabellensituation

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng es derzeit zugeht: SYNTAINICS MBC, Herner TC, Eigner Angels Nördlingen und Eisvögel Freiburg liegen punktgleich auf den hinteren Rängen. Da in dieser Saison 80 Prozent der Liga die Playoffs erreichen, ist für beide Teams noch alles möglich – vorausgesetzt, sie holen die dringend benötigten Siege.

Für Nördlingen gilt daher die klare Devise: Nur ein Sieg zählt.

Freiburg im Umbruch – neue Gesichter sorgen für frischen Wind

Auch Freiburg hat sich in den vergangenen Wochen verändert. Neu im Team ist Abigail Prohaska, die beim jüngsten Erfolg gegen den MBC mit zehn Punkten überzeugte. Sie soll gemeinsam mit Centerin Elea Gaba für mehr Präsenz in der Zone sorgen – dort wartet mit Chanel Ndi eine junge, athletische Gegenspielerin auf sie.

Daneben zählen Greta Kröger und Britta Daub, beide mit rund neun Punkten im Schnitt, zu den verlässlichen Stützen der Eisvögel. Ob Freiburg in Bestbesetzung antreten kann, bleibt jedoch offen, da zeitgleich die Zweitligamannschaft des USC im Einsatz ist.

Emotionales Wiedersehen für Pauline Mayer

Für Pauline Mayer wird das Spiel ein ganz besonderes: Zwölf Jahre lang trug sie das Freiburger Trikot und feierte 2022 mit den Eisvögeln sogar die Deutsche Meisterschaft. Nun steht sie erstmals als Gegnerin auf dem Feld.

„Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit all meinen Freunden, aber auch auf ein hartes und wichtiges Spiel gegen meinen Ex-Club. Es geht bei Anpfiff dann einfach ums Gewinnen, und da wird natürlich genauso hart, aber fair bis zum Ende gekämpft!“, sagt Mayer vor der Partie.

Basketball, Show und Livestream

Anpfiff in der Hermann-Keßler-Halle ist am Samstagabend um 18:30 Uhr. In der Halbzeit sorgt die Showakrobatikgruppe „avanti avanti“, amtierende Welt- und Europameister, für spektakuläre Unterhaltung.

Wer das Spiel nicht live vor Ort verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Partie kostenlos im YouTube-Livestream auf DYN Basketball zu sehen.