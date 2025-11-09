Newsletter
Polanski und Kwasniok mit scharfer VAR-Kritik
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polanski und Kwasniok mit scharfer VAR-Kritik

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach dem turbulenten Spiel zwischen Gladbach und Köln richteten die beiden Trainer Eugen Polanski und Lukas Kwasniok scharfe Kritik an den VAR. Dieser würde die Dynamik des Spiels verändern.

Neueste Artikel